اتحاد طنجة يوقع عقدا مع المدرب ادريس المرابط لمدة ثلاث سنوات قادمة

تعاقد فريق اتحاد طنجة، مساء أمس الخميس، مع الإطار الوطني ادريس المرابط كمدرب للفريق لمدة ثلاث سنوات قادمة. وبحسب الصفحة الرسمية لفريق البوغاز، فإن المرابط سبق أن فاز مع الفريق على لقب البطولة الاحترافية للموسم الرياضي 2018/2017. ويأتي تعاقد الفريق مع المرابط بعد أيام من انفصال اتحاد طنجة على مدربه السابق بيدرو بنعلي. وكان المرابط قد بدأ مسيرته الكروية في عاصمة البوغاز، مع فرق الأحياء، قبل أن ينتقل إلى حسنية طنجة، وبعدها إلى اتحاد طنجة، ونادي “طورينس” البرتغالي سنة 1995/1995، وبعدها في وداد فاس، وفريق العروبة العماني، ولعب أيضا في إحدى الفرق بالامارات، ليختم مشواره الكروي كلاعب سنة 2000.

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