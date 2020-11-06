شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يدعو إلى الهدوء وسط ترقب نتائج الانتخابات في ولايات رئيسية والان نبدء بالتفاصيل
ويشير مسؤولو الانتخابات إلى أن الموظفين يعملون بدأب في عدة ولايات لفرز جميع الأصوات، وأوضحوا أن الاقتراع عبر البريد أضاف بعض الوقت إلى عملية الفرز، في حين أن تقارب الأصوات الشديد في أماكن مثل جورجيا، يعني أن كل صوت مهم.
ولم يتم الإعلان بعد عن فوز ترامب أو بايدن في ولايتي بنسلفانيا أو نيفادا، رغم أن الأخير يتصدر السباق في الولايتين. وإذا احتفظ الحزب الديمقراطي بالصدارة في ولاية أريزونا، فإن إعلان أي ولاية أخرى لفوز المرشح الديمقراطي، سيكفي لتحقيق فوز متوقع.
وتحدث ترامب مرارا عن عمليات "تزوير"، دون قرائن، فيما وضع موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إشارات تحذير على منشور تلو الآخر، موضحا أن الرئيس ينشر معلومات مضللة، على ما يبدو. ولم يبلغ أي من مسؤولي الانتخابات عن حدوث تزوير.
وانتقد ترامب خصومه في أول خطاب ألقاه بالبيت الأبيض منذ إغلاق صناديق الاقتراع، زاعما أنهم يهدفون إلى "تزوير" الانتخابات ضده.
وألقى الرئيس باللوم على مؤامرة من "وسائل الإعلام الكبرى والأموال الطائلة وشركات التكنولوجيا الكبرى" في التقليل من تقدمه لدى فرز الأصوات، ويبدو أنه يهدف إلى بث الشكوك حول نزاهة الانتخابات.
وعلى صعيد آخر، أشار بايدن إلى أن فرز الأصوات يستغرق وقتا وأنه راض عن الترقب حتى نهاية الفرز، قائلاً إنه "لا يشك" في أنه سيفوز.
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