شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني: «الدواء المر» ضروري لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني اليوم الجمعة إن هذا "الدواء المر" يجلب مجددا المشقة والحرمان لمئات الآلاف من المواطنين، مؤكدا في المقابل أنه من المهم الآن تسطيح المنحى وحماية النظام الصحي كما حدث في المرحلة الأولى من الجائحة في الربيع، مضيفا أنه إذا أصبحت وحدات العناية المركزة مكتظة، فسيكون قد فات الأوان، مؤكدا أن إدارة الأزمة لا تعتمد فقط على عدد الإصابات.
وسجلت ألمانيا لأول مرة أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الجمعة أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 21 ألفا و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.
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