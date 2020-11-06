بالفيديو الأمطار تغرق شوارع منطقة المساءلة والعدالة

ابتزاز مالي.. هذا ماتعرض له ساكنوا منطقة المسائلة والعدالة التابعة لحي الجهاد في بغداد من اجل اكساء طرقها الفرعية والرئيسة كونها تخلوا من التبليط وانابيب الصرف الصحي والبنى التحتية الاخرى..ليصف قاطنوها المنطقة بالمنكوبة البعيدة عن اعين المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية منها
معاناة الاهالي ازدادت سواء بعد دخول فصل الشتاء..لتبدأ مخاوفهم بالظهور وهم يترقبون غرق شوارعهم وبيوتهم ..نتيجة عدم وجود شبكات للصرف الصحي ليناشدوا امين العاصمة الجديد باتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ منطقتهم قبل هطول الامطار التي ستمنعهم من الوصول للدوائر والمدارس
وتحدث مواطنون اخرون بأن الشوارع الاخرى بمنطقة حي الجهاد تم اكسائها خلال الفترة الماضية باستثناء منطقتهم ليعتبروا بأن الامر هذا استهداف مباشر من قبل مسؤولين من اجل اجبارهم على دفع اموال بطرق استفزازية
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