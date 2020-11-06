بايدن يقلب الطاولة في جورجيا ونيفادا

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن بايدن متقدم على ترامب بـ917 صوتا في انتخابات رئاسة متقاربة بشدة تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.وأضافت أن بايدن بات أيضا متقدما على ترامب في نيفادا بـ11438 صوتا، في حين عزز ترامب تقدمه في ولاية بنسلفانيا بـ18229 صوتا.

وحال فوز بايدن بولاية جورجيا، التي تمثل بـ16صوتا في المجمع الانتخابي، يكون بذلك المرشح الديمقراطي قد حسم سباق البيت الأبيض وبات أول من حصل على 270 صوتا.

وتقلصت الهوامش بين ترامب وبايدن في 3 من الولايات الأربع مع تدفق النتائج من مراكز فرز الأصوات فيما يترقب الأميركيون القلقون اتضاح الموقف بعد انتخابات مرهقة وخطيرة للغاية.