بايدن يقلب الطاولة في جورجيا ونيفادا

ذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، قلب الطاولة في ولاية جورجيا ونيفادا، فيما عزز الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، تقدمه في ولاية بنسلفانيا.
وأضافت أن بايدن بات أيضا متقدما على ترامب في نيفادا بـ11438 صوتا، في حين عزز ترامب تقدمه في ولاية بنسلفانيا بـ18229 صوتا.
وحال فوز بايدن بولاية جورجيا، التي تمثل بـ16صوتا في المجمع الانتخابي، يكون بذلك المرشح الديمقراطي قد حسم سباق البيت الأبيض وبات أول من حصل على 270 صوتا.
وتقلصت الهوامش بين ترامب وبايدن في 3 من الولايات الأربع مع تدفق النتائج من مراكز فرز الأصوات فيما يترقب الأميركيون القلقون اتضاح الموقف بعد انتخابات مرهقة وخطيرة للغاية.
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