بالفيديو تحذيرات من احتمالية تفجر نزاع مسلح بين حكومة الإقليم ومسلحي حزب العمال

احداث امنية متسارعة شهدها اقليم كردستان ابتدأت من إحباط عملية إرهابية لمسلحي العمال الكردستاني كانت تستهدف دبلوماسيين ورعايا أجانب في الإقليم تم اعتقال 12اثني عشر عنصرا من الحزب على اثرها، قبل أن تعلن أربيل في الثلاثين من الشهر نفسه عن توقف أنبوب نقل النفط الخام الرئيس إلى تركيا الخاص بالاقليم بتفجير نفذه مسلحو الحزب نفسه.

وقبيل ساعات من الان اعلن عن مقتل عنصر من قوات البيشمركة وجرح اثنين آخرين بتفجير استهدف مركبتهم شمالي دهوك قرب قضاء العمادية ومع استمرار قوات البشمركة بنشر اللواء 80 من حرس الإقليم في مناطق التماس مع مسلحي "العمال" لمنعهم من التمدد أكثر داخل الإقليم إثر خسائرهم المتلاحقة بفعل العمليات التركية داخل الأراضي العراقية، فإن المواجهة العسكرية بين الطرفين تبدو أقرب من أي وقت مضى، مع أنهما يؤكدان أنهما لا يسعيان لها.وعلى الرغم من توجيه اللجنة القيادية لحزب "العمال"، الأسبوع الماضي، نداءً إلى حكومة إقليم كردستان، للحوار بين الطرفين، بالتزامن مع اتساع نقمة سكان شرق دهوك وشمال أربيل من ممارسات مسلحي الحزب واتهامهم بعمليات خطف مراهقين للتجنيد وكذلك سرقة وفرض إتاوات والتخفي داخل القرى المسكونة بما يعرضها للقصف التركي، إلا أن رئيس الحزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني لم يتطرق في رسالته المفتوحة مساء الإثنين إلى دعوة الحوار هذه، بل اتجه هو الآخر للتصعيد.

وحول الموقف الحالي في الإقليم، قالت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة في إقليم كردستان ان خيار المواجهة المسلحة مع حزب العمال لوقف تجاوزات مسلحيه وتحديهم لأربيل محتمل، ولكنه بعيد عن الحصول حالياً، لأن الإقليم يمر بظروف اقتصادية صعبة ويعاني كثيراً من زيادة انتشار فيروس كورونا، كما أنه يخشى من الاقتتال الكردي الكردي". وأضافت المصادر أن "حكومة إلاقليم لا تريد أن تتحاور مع مسلحي الحزب بصورة مباشرة أو علنية، ولا سيما بعد العملية الأخيرة التي أسفرت عن تفجير أنبوب تصدير النفط إلى تركيا، ولكن الأنظار تتجه إلى بغداد في اللجوء لعقد جلسة مفاوضات سرية لتسوية تحفظ مصالح كل الأطراف