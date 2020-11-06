ارتفاع جديد بعدد إصابات كورونا في ذي قار

أفاد مصدر طبي في ذي قار، الجمعة، بأن المحافظة سجّلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الطبية العاملة في محافظة ذي قار سجّلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم كذلك تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس".

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