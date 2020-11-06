مرشحو مستقبل وطن يتصدرون سباق الانتخابات بالدائرة السابعة بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ٢٤ساعة من انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية والتى تشمل ١٣محافظة فى مقدمتهم القاهرة فالعيون تتجه صوب عدد من الدوائر ومنهم الدائرة السابعة التى تشمل اقسام النزهة والقاهرة الجديدة وبدر والقطامية والشروق. فبعد أن استكمل المرشحون جولاتهم الانتخابية فقد تصدر السباق بها مرشحى حزب مستقبل وطن وهما المحامى الشاب محمد الحناوي والدكتور محمد سليمان انطلاقا من رغبة غالبية الناخبين فى اختيار اصحاب الافكار الجادة والبرامج الواقعية وليس اصحاب الشعارات واستطاع المرشح الشاب المحامى محمد الحناوى ان يصل إلى قلوب وعقول الناخبين على ارض الدائرة سواء المناطق الشعبية او الحضرية ومن المقرر ان يدلى المرشح الشاب محمد الحناوى بصوته غدا السبت امام لجنته الانتخابية بمدينة الرحاب ويقوم بعد ذلك بجولة يتفقد خلالها لجان الانتخابات والتأكد من تقديم التيسيرات للناخبين من خلال حملته الانتخابية. Advertisements

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