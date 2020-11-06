شكرا لقرائتكم خبر عن 168 مرشحا يتنافسون على 19 مقعدا بانتخابات النواب بكفر الشيخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل غدا السبت وبعد غد، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 168 مرشحا بالمحافظة منهم 18 بنظام القائمة و150 فردى.

تضم محافظة كفر الشيخ 4 دوائر انتخابية مخصص لها 19 مقعدا 9 مقاعد بنظام القائمة و10 مقاعد بنظام الفردى.

تشهد المحافظة تنافس قائمتان وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين حيث دفعتا بـ18 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد.

Advertisements

الدائرة الأولى مقرها مركز كفر الشيخ مكوناتها الإدارية مركزا (كفر الشيخ – قلين)، قسما (أول كفر الشيخ - ثان كفر الشيخ) مخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليهم 49 مرشحا.

الدائرة الثانية مقرها مركز سيدى سالم مكوناتها الإدارية مركزا (سيدى سالم – الرياض) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 24 مرشحا.

الدائرة الثالثة مقرها مركز الحامول مكوناتها الإدارية مراكز (الحامول - بيلا – البرلس)، وقسم بيلا، خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 29 مرشحا.

الدائرة الرابعة مقرها قسم دسوق مكوناتها الإدارية مراكز (دسوق - مطوبس – فوة)، قسم دسوق، خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليهم 48 مرشحا.