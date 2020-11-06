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ماريا ناديم مصابة بكورونا

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محمد بوملي 0 تبليغ

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كشفت الفنانة المغربية ماريا ناديم، ليلة أمس الخميس، عن إصابتها بفيروس المستجد كوفيد 19.

وقالت ناديم إن نتائج اختبار كورونا التي أجرتها الأربعاء، أكدت إصابتها بالفيروس، وهو ما أدى لتأجيل إصدارها لعمل جديد.

وأضافت نديم أن عملها الجديد الذي أجلت طرحه، هو أغنية مشتركة مع مغني الراب “داراغانوف”، كما أشارت إلى أن إصابتها منعتها من الإحتفال بذكرى ميلادها.

وانضمت ناديم لقائمة الفنانين الذين طالتهم الإصابة بالفيروس، منهم الدوزي، وفاتى جمالي، وريدوان، وأسامة رمزي، وهشام الوالي.

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