العرائش..طلقة نارية من بندقية صيد تنهي حياة شابة في عقدها الثاني

اهتزت مدينة العرائش ليلة الخميس/الجمعة، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها شابة في عقدها الثاني، بعد إصابتها برصاصة طائشة انطلقت من بندقية للصيد، في إحدى الشقق المفروشة الموجودة في تجزئة المحيط.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن الشابة كانت رفقة شابين آخرين في هذه الشقة، إذ قام أحدهما بحركات بهلوانية ببندقية صيد، قبل أن تخرج من البندقية رصاصة طائشة أصابت الفتاة على مستوى رأسها لترديها قتيلة على الفور.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن المشتبه فيه الرئيسي لاذ بالفرار بعد وقوع الجريمة، بينما تم توقيف من كانوا موجودين في الشقة خلال هذه الجلسة، وأخذهم إلى مفوضية الأمن قصد التحقيق معهم، في ظروف وملابسات الحادث.

ونقلت سيارة لنقل الأموات، جثة الشابة إلى مستودع الأموات بمستشفى للامريم، قصد عرضها على تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة.