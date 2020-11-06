الليبيون يعدون لحوار تونس في بوزنيقة وبوريطة: ليست للمغرب أي مبادرة ورغبته الوقوف إلى جانب الليبيين من كل الجهات

بدأ الفرقاء الليبيون، جلسة مشاورات جديدة لهم في مدينة بوزنيقة، لإنجاح الحوار المرتقب عقده في تونس الأسبوع المقبل، وسط تأكيد مغربي أنه لن تكون له أي مبادرة بخصوص الملف الليبي، وأن رغبته هي الوقوف إلى جانب الليبيين من كل الجهات والأطياف السياسية.

وفي ذات السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ليلة أمس الخميس، ببوزنيقة، في ختام جلسة تشاورية عقدها ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ببوزنيقة، لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس في التاسع من الشهر الجاري، إن جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة “فتحت دينامية إيجابية، وشكلت بادرة طيبة تبلورت بعدها لقاءات أخرى كلها أعطت نتائج إيجابية انتقلت بالملف الليبي من مناخ السوداوية إلى الأمل”.

وأكد الوزير أن “هناك تفاؤلا كبيرا اليوم لدى الليبيين والمجتمع الدولي” بالتوصل إلى حل للأزمة بهذا البلد، منوها ب”الروح الإيجابية والرغبة الأكيدة” التي أبان عنها المجلسان المشاركان في استمرار هذا الحوار الذي يقوم على مقاربة متفردة تتمثل في كونه يتيح المجال لليبيين لحوار “من قبل الليبيين ومن خلالهم ومن أجلهم”.

وشدد بوريطة على أنه ليست للمغرب ولن تكون له أي مبادرة بخصوص الملف الليبي، مشددا على أن الرغبة الوحيدة للمملكة هي أن تقف إلى جانب الليبيين من كل الجهات والأطياف السياسية، وتيسر السبل لهم ليتحاوروا بينهم دون تدخل أو تأثير.

وأبرز في هذا الإطار أن للمغرب “قناعة قوية” بأنه لا يمكن تجاوز أو الاستغناء عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين لإحراز أي تقدم في حل الأزمة الليبية، باعتبارهما مؤسستين شرعيتين لهما امتدادات ترابية، وتشكلان “النواة الصلبة” التي سيتشكل حول هذا الحل وسيتم بفضلها تطبيق التفاهمات على أرض الواقع.

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كما جدد بوريطة التأكيد على أن المغرب يؤمن أن المظلة الأممية تظل ضرورية لتحقيق حل الأزمة الليبية، ويشتغل وفق مرجعيات واضحة تتمثل أساسا في الاتفاق السياسي للصخيرات وقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرات التي اتفق عليها الليبيون.

وخلص الوزير إلى القول “نحن سعداء بأن نرى الحوار الليبي قد أفضى إلى تفاهمات مهمة ستيسر العمل في المراحل المقبلة، وستختصر المسافات للوصول إلى الحل الذي يرجوه كل الليبيين”، مشيدا مرة أخرى بالروح التي يشتغل بها طرفا الحوار لما فيه مصلحة ليبيا والليبيين.

وأكد أن المغرب سيكون دائما بجانب المجلسين لتحضير كل الظروف لجعل هذا الحوار يستمر في كل القضايا التي لهما فيها دور أساسي، وسيعبئ كل طاقاته ليتم الاعتراف بهذا الحوار باعتباره عنصرا أساسيا للتوصل إلى أي حل تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار المرجعية الدولية.