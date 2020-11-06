شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 397 ألفا و112 والوفيات 7836 والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 7836، في حين تعافى من المرض حتى الآن 6045 من المصابين.
وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.
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