شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 397 ألفا و112 والوفيات 7836 والان نبدء بالتفاصيل

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 397 ألفا و112 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة أمستردام، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 7836، في حين تعافى من المرض حتى الآن 6045 من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.