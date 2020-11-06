شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تستعد لتأثيرات العاصفة الاستوائية أتساني والان نبدء بالتفاصيل
وكانت أتساني، في قناة باشي بين تايوان والفلبين، على بعد 100 كيلومتر جنوب شرق أقصى نقطة في جنوب تايوان حتى وقت مبكر من اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن تصل إلى شبه جزيرة هنجتشون في جنوب تايوان يوم السبت، وفقا لمكتب الأرصاد المركزية.
وقال المكتب إن العاصفة، البالغ نصف قطرها 120 كيلومترا، كانت تحمل رياحا مستدامة شدتها 28 مترا في الثانية، مع هبات رياح تصل شدتها إلى 35 مترا في الثانية.
وحث وزير الداخلية هسو كو يونج السكان يوم الجمعة على الابتعاد عن الشواطئ والبقاء متيقظين للأمطار الغزيرة القادمة في جنوبي تايوان ومقاطعات هوالين وتايتونج الشرقية.
وتم إغلاق المدارس والشركات اليوم الجمعة في بعض البلدات في محافظة بينجتونج جنوبي البلاد وفي جزيرتين صغيرتين في شرقي تايوان. كما تم تعليق خدمات العبارات المحلية هناك.
وصدر تحذير أرضي في وقت متأخر من يوم الخميس بشأن أتساني، بعد ساعات من إصدار تحذير بحري. وقال مسؤولون إن العاصفة أتساني هي أول عاصفة كبيرة في 2020 تضرب اليابسة في تايوان.
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