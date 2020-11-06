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لمن صوت المشاهير في الانتخابات الاميركية ؟

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جنيفر انيستون ادلت بصوتها في الانتخابات لصالح جو بايدن ونائبته كمالا هاريس

ففتي سنت صوت للرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب

النجمة جنيفر لوبز ادلت بصوتها لصالح بايدن


النجم ليناردو ديكابريو كان صوته لصالح بايدن

كيم كاردشيان صوتت لصالح ترامب

نجمة البوب الامريكية بيونسيه صوتت لصالح بايدن

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المغنية الامريكية تايلور سويفت صووت لجو بايدن

الممثل توم هانكس اعلن عن تصويته لجو بايدن ودعمه له

الممثلة جنيفر لورنس أعربت عن دعمها لبايدن وأكدت أن ترامب لا يمثل قيمها كأمريكية ولا كإنسانة


برأيك هل سيؤثر دعم اغلبية المشاهير لجو بايدن على نتائج الانتخابات الامريكية
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