لمن صوت المشاهير في الانتخابات الاميركية ؟

جنيفر انيستون ادلت بصوتها في الانتخابات لصالح جو بايدن ونائبته كمالا هاريس ادلت بصوتها في الانتخابات لصالح جو بايدن ونائبته كمالا هاريس ففتي سنت صوت للرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب النجمة جنيفر لوبز ادلت بصوتها لصالح بايدن



النجم ليناردو ديكابريو كان صوته لصالح بايدن كان صوته لصالح بايدن كيم كاردشيان صوتت لصالح ترامب نجمة البوب الامريكية بيونسيه صوتت لصالح بايدن Advertisements المغنية الامريكية تايلور سويفت صووت لجو بايدن الممثل توم هانكس اعلن عن تصويته لجو بايدن ودعمه له الممثلة جنيفر لورنس أعربت عن دعمها لبايدن وأكدت أن ترامب لا يمثل قيمها كأمريكية ولا كإنسانة



برأيك هل سيؤثر دعم اغلبية المشاهير لجو بايدن على نتائج الانتخابات الامريكية برأيك هل سيؤثر دعم اغلبية المشاهير لجو بايدن على نتائج الانتخابات الامريكية

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