قصة صادمة.. طاقم طبي يغتصب شابّة داخل مستشفى!

وكشفت "ديلي ميل" أنّ الشابة نُقلت من كوخراج في ولاية أوتار براديش إلى المستشفى الخاص بسبب الحمى وألم في المعدة، وقد أبلغت ذويها بتعرضها للاعتداء. وإثر ذلك قام الوالد بإبلاغ إدارة المستشفى بما حصل، إلا أنّ الأخيرة زعمت أن الضحيّة مريضة عقلياً.
وبعد وفاة الشابة، زار والدها كبار المسؤولين في المنطقة وسعى إلى فتح تحقيق في الواقعة، في حين أن الطبيب والموظفين الآخرين الذين قيل أنهم متورطون في الاعتداء، قد فروا إلى جهة مجهولة.
وقال مسؤول كبير في منطقة كوشامبي في ولاية أوتار براديش: "سنتخذ إجراءات صارمة بحق المتهمين، وسيتم إلغاء ترخيص المستشفى".
من جهته، رفض مدير المستشفى سانجيف كومار المزاعم، معتبراً أنها "مؤامرة"، وفقاً لـ"ديلي ميل".
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