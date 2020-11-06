صحة ميسان تصدر توضيحاً بشأن اعتقال منتحل صفة طبيب في العمارة

أصدرت دائرة صحة ميسان، الجمعة، توضيحاً بشأن اعتقال شخص انتحل صفة طبيب داخل مستشفى الصدر التعليمي في مدينة العمارة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في يوم الخميس 5 تشرين الثاني الساعة التاسعة مساء، قام المدعو (ع.ه) بالدخول الى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر مرتدياً صدرية بيضاء، وعند دخوله تمت ملاحظته من قبل الإدارة الخافرة في المستشفى حيث لم يستمر بقاءه في الطوارئ أكثر من سبع دقائق".
وأضافت أنه "بعد ذلك خرج من الطوارئ وتم ايقافه من قبل الإدارة الخافرة والاستفهام عن عمله وهويته حيث ادعى انه طالب في احدى الكليات الطبية"، مبينة أنه "بعد التدقيق بالاوليات تم التحفظ عليه من قبل اثنين من منتسبي المستشفى واقتياده الى مركز الشرطة لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
وأضافت أنه "بعد ذلك خرج من الطوارئ وتم ايقافه من قبل الإدارة الخافرة والاستفهام عن عمله وهويته حيث ادعى انه طالب في احدى الكليات الطبية"، مبينة أنه "بعد التدقيق بالاوليات تم التحفظ عليه من قبل اثنين من منتسبي المستشفى واقتياده الى مركز الشرطة لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
وتابعت الدائرة أن "كاميرات المستشفى رصدت وسجلت فترة بقائه بالمستشفى بصورة كاملة، وكذلك عملية التحفظ عليه وتسليمه الى مركز شرطة المستشفى من قبل الإدارة".
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