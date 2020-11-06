تسريب صور لسماعات 'آيفون' الجديدة!

وبحسب ما نشر موقع MacOtakara الياباني، فإن AirPods الجديدة ستكون بساق أقصر وفوهات سيليكون قابلة للاستبدال.

وسيكون التصميم مختلفا عن سابقه ليضيف راحة في الاستخدام، لكن لن يكون هناك إلغاء نشط للضوضاء في سماعات الرأس المستقبلية، وستظل متاحة فقط للإصدار الأقدم.



من المتوقع أن يتم الكشف عن الجيل الثالث من AirPods في أوائل عام 2021. يمكن عرض AirPods Pro 2 معها.