كيم كارداشيان تنشر صورة وتحذفها.. هل صوتت لترامب!

وظهرت كيم في صورة نشرتها في حسابها على إنستغرام وهي ترتدي فستانا أحمر، معلنة أنها انتهت من ممارسة حقها في التصويت.

لكن هجوما شرسا تعرضت له من قبل ناشطين ديمقراطيين، رجحوا أن لون الفستان يرمز إلى الجمهوريين في الولايات المتحدة، أي أنها ذهبت للاقتراع وصوتت لصالح ولاية ثانية لدونالد ترامب.

الانتقادات اللاذعة دفعت كيم التي يتابعها 191 مليون شخص، إلى حذف الصورة، ونشرها لاحقا بالأبيض والأسود، داعية متابعيها إلى عدم التنازل عن حقهم في التصويت.

