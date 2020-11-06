كيم كارداشيان تنشر صورة وتحذفها.. هل صوتت لترامب!

لكن هجوما شرسا تعرضت له من قبل ناشطين ديمقراطيين، رجحوا أن لون الفستان يرمز إلى الجمهوريين في الولايات المتحدة، أي أنها ذهبت للاقتراع وصوتت لصالح ولاية ثانية لدونالد ترامب.
الانتقادات اللاذعة دفعت كيم التي يتابعها 191 مليون شخص، إلى حذف الصورة، ونشرها لاحقا بالأبيض والأسود، داعية متابعيها إلى عدم التنازل عن حقهم في التصويت.
وسبق أن ظهرت نجمة تلفزيون الواقع في صور مع المرشح الجمهوري ترامب، فيما تقول تقارير إعلامية إنها من أشد مؤيديه.
وحتى الآن لم يتم إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تعد الأشرس منذ عقود، حيث تأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.
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