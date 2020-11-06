علي عدنان الأفضل في فانكوفر لعام 2020

رياضة 2020-11-06 | 09:21 1,021 مشاهدة أعلن نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، عن جوائز الافضل في فريق كرة القدم لعام 2020. ويلعب نجم المنتخب الوطني العراقي علي عدنان، مع فانكوفر منذ آذار 2019. واعتاد نجم اسود الرافدين على تقديم مستويات كبيرة مع الفريق وتواجد اكثر من مرة في التشكيل المثالي للدوري الاميركي MLS. واعلن النادي عن جوائز الافضل في الفريق لعام 2020، حيث حصد علي عدنان جائزة افضل لاعب.



وليس ذلك فحسب، بل حصد أيضاً جائزة اجمل هدف في الفريق للعام الحالي. وليس ذلك فحسب، بل حصد أيضاً جائزة اجمل هدف في الفريق للعام الحالي. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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