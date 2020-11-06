الانتخابات الأمريكية.. ما الذي يحدث في الولايات الخمس الأخيرة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يزال سباق الانتخابات الأمريكية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن محتدمًا، مع استمرار الفرز في 5 ولايات.

وإليك ما يحدث بكل ولاية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

أريزونا

لا يزال هناك نحو 285 ألف بطاقة اقتراع تنتظر الفرز حتى الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أمريكا الشرقي، طبقًا لمكتب وزيرة خارجية ولاية أريزونا.

وأعلنت مقاطعة ماريكوبا، أكثر مقاطعات الولاية اكتظاظا بالسكان، عن مجموعة أخرى من أصوات الاقتراع الغيابي الساعة التاسعة مساء الخميس، بالتوقيت الشرقي.

وما زال لدى المقاطعة، التي تشمل مدينة فينيكس، نحو 204 آلاف بطاقة اقتراع عبر البريد تنتظر الفرز، و16 ألف بطاقة اقتراع مؤقت تنتظر المعالجة، و5600 من بطاقات التصويت المبكر تنتظر التحقق منها.

وقالت وزيرة خارجية الولاية كاتي هوبز لـ"سي إن إن" ظهر الخميس، إنه إذا حافظت مقاطعة ماريكوبا على نفس وتيرة يوم الأربعاء – بإحصاء 140 ألف بطاقة في يوم واحد – "ستكون لدينا صورة واضحة أكثر حول الوضع الراهن" للسباق الرئاسي في أريزونا بحلول مساء الجمعة.

جورجيا

هناك نحو 16 ألف بطاقة تنتظر الفرز في ولاية جورجيا عند الساعة 8:40 مساء بالتوقيت الشرقي، الخميس، طبقًا لبيان صادر عن وزير خارجية الولاية براد رافينسبيرجر.

وانتهت مقاطعة فولتون، الأكبر في جورجيا وتشمل أتلانتا، فرز بطاقات الاقتراع الغيابي، الخميس. وكان لا يزال هناك نحو 5700 بطاقة متبقية في مقاطعة كلايتون، التي تحد أتلانتا من الجنوب، و4800 في مقاطعة جوينيت، و4700 في مقاطعة فورسيث.

وظهر الخميس، أكد مسؤول الانتخابات في الولاية جابرييل ستيرلنج ضرورة التحلي بالصبر من أجل الدقة.

نيفادا

وقالت وزيرة خارجية نيفادا إن نحو 190 ألفًا و150 بطاقة على مستوى الولاية ما زالت تنتظر الفرز، 90% منها من مقاطعة كلارك.

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وفي بيان صحفي صادر، الخميس، أدلت وزيرة خارجية الولاية بأول إحصاء كامل للأصوات منذ يوم الانتخابات.

ومن بين الأصوات التي تنتظر الفرز في نيفادا، كان هناك 123 ألفًا و554 بطاقة أعيدت بالبريد أو أوصلها الناخبون بأنفسهم في مواقع الاقتراع.

والـ66 ألفًا و596 المتبقية، كانت بطاقات اقتراع إما تم الإدلاء بها شخصيًا بأحد مراكز الاقتراع، أو خلال التصويت المبكر، من جانب الناخبين الذين استفادوا من قانون تسجيل الناخبين بنفس اليوم الجديد في نيفادا.

وتسيطر مقاطعة كلارك على نحو 70% من أصوات الناخبين المسجلين الناشطين في الولاية.

وبالإضافة إلى الـ190 ألفًا و150 بطاقة لم يتم احتسابها على مستوى الولاية، هناك 2500 بطاقة اقتراع مؤقت إضافية تحتاج التصديق عليها بحلول يوم الجمعة.

كارولينا الشمالية

يقود ترامب الأصوات في ولاية كارولينا الشمالية، مع إعلان ما يقدر بـ95% من الأصوات، لكن من غير المتوقع أن تعلن الولاية أي نتائج إضافية حتى الأسبوع المقبل.

وللانتهاء من الفرز، تنتظر الولاية معرفة ما إذا كان سيتم إعادة الـ116 ألف بطاقة اقتراع غيابي المعلقة بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

بنسلفانيا

وفي ولاية بنسلفانيا، حيث يوجد 20 صوتًا للمجمع الانتخابي على المحك، تنتظر 250 ألف بطاقة اقتراع خضوعها للفرز، طبقًا للبيانات المنشورة على موقع الانتخابات الخاص بالولاية.

وفي مقاطعة فيلادليفا، كان هناك ما يقارب الـ72 ألف بطاقة اقتراع بالبريد تنتظر الفرز حتى الساعة 8:15 مساء بالتوقيت الشرقي، الخميس. وفي مقاطعة باكز، كان هناك 14 ألفًا و500 صوت معلقين.

ويتواصل وصول بطاقات الاقتراع عبر البريد في بنسلفانيا، حيث يسمح قانون الولايات لمسؤولي الانتخابات باستلام وإحصاء البطاقات البريدية التي يتم تسلمها بحلول يوم الجمعة، طالما تحمل تاريخ يوم الانتخابات.