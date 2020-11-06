مشعوذة ترامب تستعين بـ"ملائكة من أفريقيا" للفوز بالانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت مستشارة ترامب الروحية، القسيسة باولا وايت، صلاة مثيرة من أجل فوزه بالانتخابات على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت وايت، في صلاة جماعية، إن "الملائكة تحشد له الدعم وإنها قادمة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية".

ووصفت الداعية خصوم ترامب الديمقراطيين بأنهم "الشياطين الكونفدراليون"، متهمة إياهم بمحاولة "سرقة الفوز"، وتعهدت بالتصدي لـ"كل عدو" و"الضرب والضرب والضرب حتى تحقيق الانتصار".

وتبدو وايت وكأنها دخلت في حالة من "الغيبة" الروحانية، مرددة: "أسمع صوت النصر، الرب قال إن الأمر انتهى".

ثم أضافت: "حتى إن الملائكة أرسلت من أفريقيا حالياً.. باسم المسيح ومن أمريكا الجنوبية، وهي آتية إلى هنا"

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

فيما دفع ترامب في اتجاه وقف عمليات فرز الأصوات ملمحا إلى وجود شبهات تزوير في نتائج بعض الولايات.

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والأربعاء، قال ترامب: "من الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي، هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا".

وأشار إلى أن "مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرماني من ملايين الأصوات".

واستدعى الرئيس الأمريكي محاميه لإنقاذ الموقف، لكن خبراء قانونيين قالوا إن سلسلة الدعاوى ليس أمامها فرصة لتغيير نتيجة الانتخابات.

وفي الوقت الذي تتقلص فيه فرص فوز ترامب، كثفت حملته الطعون القانونية الخميس وقالت إنها تخطط لرفع أحدث قضاياها في نيفادا.

ورفعت الحملة الأربعاء، دعاوى في ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وطلبت الانضمام إلى قضية تنظرها المحكمة العليا الأمريكية.

ويرى الخبراء أن التقاضي سيطيل أمد فرز الأصوات ويؤجل الإعلان في وسائل الإعلام الرئيسية عن فوز بايدن.