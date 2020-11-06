ترامب: على المحكمة العليا أن تقرر بشأن الأصوات غير القانونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن المحكمة العليا عليها أن تقرر بشأن الأصوات غير القانونية.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر: "سأفوز بسهولة في الانتخابات إذا تم احتساب الأصوات القانونية فقط".

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك منافسه الديمقراطي جو بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

فيما دفع ترامب في اتجاه وقف عمليات فرز الأصوات ملمحا إلى وجود شبهات تزوير في نتائج بعض الولايات.

والأربعاء، قال ترامب: "من الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي، هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا".

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وأشار إلى أن "مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرماني من ملايين الأصوات".

واستدعى الرئيس الأمريكي محاميه لإنقاذ الموقف، لكن خبراء قانونيين قالوا إن سلسلة الدعاوى ليس أمامها فرصة لتغيير نتيجة الانتخابات.

وفي الوقت الذي تتقلص فيه فرص فوز ترامب، كثفت حملته الطعون القانونية الخميس وقالت إنها تخطط لرفع أحدث قضاياها في نيفادا.

ورفعت الحملة الأربعاء، دعاوى في ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وطلبت الانضمام إلى قضية تنظرها المحكمة العليا الأمريكية.

ويرى الخبراء أن التقاضي سيطيل أمد فرز الأصوات ويؤجل الإعلان في وسائل الإعلام الرئيسية عن فوز بايدن.