- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن
أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، عن خضوعه للحجر الصحي الذاتي عقب مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
واستبعد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في وقت سابق، أن يكون الإغلاق العام أمرا حتميا لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكورونا، مؤكدا أن “النهج المحلي قد ينجح إذا التزم الجميع بقواعد منطقتهم”.
وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي، حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7,5 مليون شخص، على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يخضع وزير الخارجية البريطاني للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.