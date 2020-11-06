شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن تشكيل لجنة رصد الأداء أثناء تغطية المرحلة الثانية لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن تشكيل غرفة عمليات بمقر النقابة لمتابعة ورصد الأداء ولتسهيل متابعة الإعلاميين وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال أداء عملهم أثناء تغطيتهم للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها بداية من غدٍ السبت بـ 13 محافظة، مؤكدًا أن غرفة عمليات النقابة ستكون على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وعبر طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن ثقته فى الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني حتى نقدم صورة مشرفة أمام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعى والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر .

تجرى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى الداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجارى، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وتكون جولة الإعادة بالنسبة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر، وفى الداخل و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية فى موعد أقصاه 14 ديسمبر المقبل.

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ويبلغ عدد من لهم حق التصويت، بالمرحلة الثانية، 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا يصوتون في 10292 لجنة فرعية، موزعة بـ 72 دائرة، لاختيار بـ 141 نائبًا "فرديا" من بين 2085 مرشحا، حيث يختار 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالي 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.