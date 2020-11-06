الحكومة تنفي شائعة بشأن إيفاد باحثين لدراسة نقل مواطني بورسعيد إلى الأحياء المطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إيفاد محافظة بورسعيد لباحثين لدراسة أحوال المواطنين بزعم نقلهم إلى الأحياء المطورة.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيفاد أي باحثين من المحافظة لدراسة أحوال المواطنين، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للمحافظة نهائياً.

وأوضحت أنه لم يتم إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة التحقق من أي شخص يتحدث باسم المحافظة والإبلاغ عنه فوراً.

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وفي إطار ما تشهده المحافظة من تنمية وتغيير لاسيما في مجال السياحة، لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة، تم إنشاء كورنيش جديد على قناة الاتصال وتحويل تلك المنطقة من مكان عشوائي إلى ممشى سياحي على أعلى مستوى مُصمم بطريقة جمالية رائعة بمنطقة الإسراء بحي الضواحي، حيث يبلغ طول الكورنيش حوالي 3 كم على مرحلتين، الأولى بطول 600 متر، وتم الانتهاء منها وافتتاحها.

أما المرحلة الثانية فتستكمل الكورنيش بأكمله، كما يضم عدداً من الخدمات التي تجعل منه مزاراً سياحياً لأبناء المدينة وزوارها، وكذلك يضم أماكن للجلوس مصممة بشكل جمالي، فضلاً عن مسرح لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة إضاءة حديثة.

وناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.