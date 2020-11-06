"طوارئ" في جنوب سيناء استعدادًا لانتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ والاستنفار الأمني القصوى، استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية غدًا السبت، ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وكثفت قوات الأمن وجودها حول محيط اللجان الانتخابية، إضافة إلى بوابات الكترونية، وفرض طوق أمني في محيط جميع اللجان.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الناخبين، وتأمين اللجان من الداخل والخارج، كما جرى تأمين المحافظة بالكامل، ولم تقتصر عمليات التأمين على اللجان فقط.

Advertisements

وناشد محافظ جنوب سيناء المواطنين بالنزول والمشاركة الايجابية، بانتخاب من يمثلهم في البرلمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وخصص لمحافظة جنوب سيناء 4 مقاعد بمجلس النواب، بينهم 2 بنظام الفردي، و2 بنظام القوائم، وبلغ عدد المتنافسين في الانتخابات البرلمانية بالمحافظة 14 مرشحًا، بينهم 10 مرشحين على الفردي، و4 بنظام القائمة، وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين، هما الدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرم الشيخ، وتضم مدن شرم الشيخ، دهب، نوبيع، سانت كاترين، طابا، وخصص لها مقعدًا واحدًا يتنافس عليه 4 مرشحون، الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة الطور، وتضم مدن الطور، رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، وخصص لها مقعدًا واحدًا يتنافس عليه 6 مرشحون.

وبلغ عدد الناخبين على مستوى المحافظة ٩٠٢٣٥ ناخبًا، موزعين على لجنة عامة واحدة، و٩ مراكز انتخابية، و١٥ مقرًا انتخابيًا، و٢٩ لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.

وبلغ عدد أصوات الناخبين في مدينة الطور ٣٥٩٧٠ ناخبًا، ويبلغ عدد اللجان بها 11 لجنة بينهم 6 لجان خاصة بالرجال، و5 للسيدات، وبلغ عدد الناخبين بمدينة رأس سدر ١٤٠٤٩ ناخبًا، وتضم ٤ لجان بينهم ٢ للرجال و٢ للسيدات، وعدد الناخبين بمدينة أبوزنيمة ٥٢٣١ ناخبًا، وتضم لجنتين مختلطتين، و٥٥١٤ ناخبًا بمدينة أبو رديس وتضم لجنتين مختلطتين، و١٣٣٦٠ ناخبًا بمدينة شرم الشيخ، وتضم 4 لجان مختلطة، و٦٩٠٢ ناخبًا بمدينة دهب، وتضم لجنتين مختلطتين، وفي مدينة نويبع ٥٦٦٤ ناخبًا، وتضم لجنتين مختلطتين، وفي مدينة سانت كاترين ٣٣٢٨ ناخبًا، وتضم لجنة واحدة مختلطة، و217 ناخبًا بمدينة طابا، وتضم لجنة واحدة مختلطة.