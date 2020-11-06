إخلاء سبيل 3 سيدات اختطفن طفلة بسبب خلافات مالية في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة الخانكة، بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل 3 سيدات اختطفن طفلة من والدتها بسب خلافات مالية بينهم بعد إقرارهما بالتصالح مع والدة الطفلة.

وتلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من ربة منزل - مُقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة حول ضلوع 3 سيدات - جميعهن مقيمات بدائرة المركز بمغافلتها واختطاف ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات عقب تقابلها معهن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لحل خلافات مالية بينهن.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تأكيد صحة الواقعة.

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وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهن بمأمورية أسفرت عن ضبطهن وتحرير الطفلة المجني عليها من مسكن إحداهن، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة لخلافات مالية بينهن وبين المبلغة لسابقة قيام المُبلغة بالنصب عليهن عقب إيهامهن بقدرتها على استخراج بطاقات دفع إلكترونية "فيزا" يجري بموجبها صرف معاش شهري، وقيامهن على إثر ذلك بتجميع عدد من صور بطاقات الرقم القومي من بعض الأهالي وتحصيل مبالغ مالية منهم قاموا بتسليمها لهن مقابل تحصلهم على جزء من تلك المبالغ.

وأضفن أنه عقب قيام المُبلغة بتسليمهن البطاقات الإلكترونية المُتفق عليها وقيامهن بتسليمها للأهالي فوجئوا بقيام الأهالي بإعادتها لهن لاكتشافهم أنها ليست بطاقات فيزا وإنما مجرد حافظة إلكترونية، فاتفقن على اختطاف ابنة المُبلغة بقصد مساومتها على إعادة تلك المبالغ وارتكبن الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى بإرشادهن ضبط عدد من البطاقات الإلكترونية.

بمواجهة المُبلغة بما جاء باعترافات المتهمات أيدتها واعترفت بقيامها بالنصب عليهن بالاشتراك مع آخر (جارى تحديده وضبطه) استخرج البطاقات الإلكترونية المُشار إليها نظير اقتسامهما المبالغ المالية المتحصل عليها وأضافت بقيامها بإنفاق نصيبها من تلك المبالغ وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.