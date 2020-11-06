كندا/ أول إصابة بفيروس "إنفلونزا الخنازير" لدى البشر

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الخنازير لدى البشر.

وقالت المسؤولة في هيئة الصحة العامة تيريزا تام، إن الإصابة ناتجة عن "نوع نادر من فيروس إتش 1 إن 2"، بحسب صحيفة "دايلي هايف" الإلكترونية الكندية.

وأوضحت أن الشخص أصيب بعد احتكاكه مع "خنازير مصابة"، منتصف أكتوبر الماضي.

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وكتبت تام، عبر تويتر، أن الفيروس "لا يعرف عنه انتقاله بسهولة بين البشر".

وتم رصد الفيروس منتصف أكتوبر، لدى مريض في مقاطعة ألبرتا غربي كندا، كانت لديه أعراض الإنفلونزا، غير أنه استعاد عافيته سريعا، بحسب المصدر ذاته.

الأناضول