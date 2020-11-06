الصين تشن حملة على تطبيقات الهواتف التي تقدم محتويات غير قانونية

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصينية، أمس الخميس، حملة تستمر 45 يوما لإزالة تطبيقات الهواتف المحمولة التي تحتوي على محتويات غير قانونية، بما فيها المضامين الإباحية والعنف والإعلانات الم زيفة.

وأوضحت الهيئة، التي تعتبر أعلى م نظم للإنترنت في البلاد، أن التطبيقات المعنية التي توفر خدمات غير قانونية تعتدي على الحقوق والمصالح الشرعية للمستخدمين، وتلك التي تعود بتأثير سلبي على القاصرين ستكون م ستهدفة خلال الحملة المذكورة، فضلا عن التطبيقات التي توفر خدمات قمار وغش واحتيال.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ إجراءات وتدابير ضرورية لمواجهة ذلك بما فيها إغلاق تلك التطبيقات التي ت قدم محتويات غير قانونية.

وحثت الهيئة أيضا شركات الإنترنت على الالتزام بصرامة بالقوانين والأنظمة الجارية، كما رحبت بإبلاغات العموم حول وجود انتهاكات ومخالفات بهذا الصدد.

وتعتبر الصين من بين أكثر بلدان العالم التي شهدت طفرة كبيرة في مجال تطبيقات الهواتف في السنوات الأخيرة مع تصاعد قوتها التكنولوجية وريادتها في شبكات الجيل الخامس.