شكرا لقرائتكم خبر عن عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند يبلغ 8.4 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة أن الهند سجلت 47638 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 8.41 مليون.

ويوجد في الهند ثاني أعلى عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة لكنها تشهد انخفاضا مطردا في الحالات منذ سبتمبر على الرغم من بداية موسم المهرجانات الهندوسية.

وارتفعت الوفيات بواقع 670 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 124985.