شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أفوز بالرئاسة بسهولة إذا تم احتساب الأصوات القانونية فقط والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عبر حسابه في تويتر: أفوز بالرئاسة بسهولة إذا تم احتساب الأصوات القانونية فقط. وأضاف ترامب لقد تم منع المراقبين من آداء مهامهم والأصوات المحتسبة في هذا الفترة باطلة. وأكد أن المحكمة العليا ستتولى الحكم في شرعية هذه الأصوات

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