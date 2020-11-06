شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مداهمات في ألمانيا على خلفية هجوم فيينا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت قوات الأمن الألمانية صباح اليوم الجمعة حملة مداهمات وتفتيش على خلفية الهجوم الذي وقع بالعاصمة النمساوية فيينا في وقت سابق هذا الاسبوع. وأعلن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه جرى تفتيش منازل ومبان تجارية لأربعة أشخاص في ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن وشليزفيج-هولشتاين. وبحسب البيانات، فإن الأشخاص الأربعة ليسوا من المشتبه في تورطهم في الهجوم، لكن قد يكون لهم صلات بالجاني المزعوم.

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