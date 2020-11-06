شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات امريكية مرتقبة على جبران باسيل والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عقوبات على باسيل لمساعدة جماعة حزب الله اللبناني، بحسب ما ذكرته الصحيفة نقلا عن مصادر.
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران، منظمة إرهابية. وفرضت عقوبات على عدد من أعضاء حزب الله.
وباسيل، صهر الرئيس اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر ، هو أيضا وزير خارجية سابق.
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