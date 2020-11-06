شكرا لقرائتكم خبر عن 21506 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 21506 ليصل إلى 619089.

وكشفت البيانات أن الوفيات ارتفعت بواقع 166 إلى 11096.