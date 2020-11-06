الرافدين يعلن انجاز صرف رواتب المتقاعدين لتشرين الثاني

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية".



ودعا المصرف في بيانه، المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم، الى "التوجه عند أقرب مكتب لصرف مستحقاتهم المالية".

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