البنتاغون ينفي نية إسبر الاستقالة

وكتب هوفمان عبر "تويتر" مساء الخميس: "قصة شبكة إن بي سي غير دقيقة ومضللة من نواح كثيرة. ولكي نكون واضحين، لا يوجد لدى وزير الدفاع إسبر خطط للتقاعد ولم يطلب منه الاستقالة".

وحسب المتحدث، فإن إسبر سيواصل العمل في منصبه، بما في ذلك على تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني التي أعدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين في البنتاغون، أن إسبر كتب رسالة استقالته من منصبه، باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.