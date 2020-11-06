صهر الرئيس اللبناني في مرمى عقوبات واشنطن لدعمه حزب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر اللبناني الذي أسسه الرئيس ميشال عون والمتحالف مع حزب الله.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس إنه من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عقوبات على باسيل لمساعدة حزب الله الشيعية اللبنانية.
ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية بعد على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران، والذي يتمتع بوجود سياسي قوي في لبنان، منظمة إرهابية. وفرضت عقوبات على عدد من أعضاء حزب الله.
وباسيل، صهر الرئيس اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر الذي يقوده المسيحيون، هو أيضا وزير خارجية سابق.
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