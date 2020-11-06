بعد تصريحات "التزوير".. الجمهوريون ينأون بأنفسهم عن ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نأى عدد من المسؤولين الجمهوريين المنتخبين بأنفسهم عن كلمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "التزوير" في الانتخابات الحالية.

وقال آدم كينزينجر، عضو الكونجرس عن ولاية إلينوي: "هذا جنوني"، قائلا إنه ينبغي التعامل مع المخاوف المشروعة بشأن الاحتيال من خلال النظام القانوني، في الوقت الذي انتقد فيه نشر"معلومات مضللة".



وقال لاري هوجان، الحاكم الجمهوري لولاية ماريلاند، "لا يوجد هناك دفاع عن تصريحات الرئيس الليلة والتي تقوض عمليتنا الديمقراطية. أمريكا تقوم بفرز الأصوات، ويجب علينا احترام النتائج كما فعلنا دائما من قبل".

وقال عضو الكونجرس بول ميتشل عن ولاية ميتشجان: "إذا كان لدى أي شخص دليل على ارتكاب مخالفات، فيجب تقديمه وحلها. إن أي شيء بسيط يلحق الضرر بنزاهة انتخاباتنا وخطير على ديمقراطيتنا".

وأوضح عضو الكونجرس السيناتور بات تومي عن ولاية بنسلفانيا أنه لا يرى أي دليل على وجود تزوير.

وفي وقت سابق الجمعة، قال ترامب، إنه إذا تم فرز الأصوات "القانونية" سيكون الفائز بالانتخابات، وإذا تم إضافة الأصوات "غير القانونية" لن يكون الفائز بالانتخابات.

وتابع ترامب، خلال حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض، "هناك عمليات تزوير ومحاولات لسرقة الانتخابات وفيلادلفيا أكثر الأمثلة على هذا الفساد.. كما وصلتنا كثير من المعلومات عن مخالفات تتعلق بعملية التصويت في ولاية بنسلفانيا".

ووسط تنافس شديد ومتقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الحاسمة المتبقية، اقترب ترامب من حصد 36 صوتا بالمجمع الانتخابي مع قرب انتهاء الفرز في بنسلفانيا وجورجيا.

كما يتقدم المرشح الديمقراطي في ولاية ميشيغان، ليقترب من الوصول إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي وبالتالي يضمن الفوز.