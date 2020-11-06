احتدام السباق الرئاسي الأمريكي في الولايات المتأرجحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقلصت الفوارق في الولايات المتأرجحة مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك أن يخسر في ولاية بنسلفانيا المكتظة بالسكان التي تضم 20 صوتا في المجمع الانتخابي حيث يتقدم بفارق يقل 27 الف صوت، في الوقت الذي تتقلص فيه صدارته مع استمرار فرز كل دفعة جديدة من أوراق الاقتراع .



وفي ولاية أريزونا، يتقلص تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، ولكن بدرجة أقل حدة حيث إنها ولاية أصغر، وبها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، ويتقدم فيها بايدن بحوالي 46 الف صوت.

وفي الوقت نفسه، تشهد ولاية جورجيا تساو في الحظوظ بين المرشحين، حيث يفصل بينهما أقل من ألفي صوت فقط في الولاية التي تضم 16 صوتا في المجمع الانتخابي.

وفي ولاية نيفادا يتقدم بايدن بحوالي 11400 صوت. وللولاية ستة أصوات بالمجمع الانتخابي.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 03:30 صباحا بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال ترامب، إنه إذا تم فرز الأصوات "القانونية" سيكون الفائز بالانتخابات، وإذا تم إضافة الأصوات "غير القانونية" لن يكون الفائز بالانتخابات.

وفي تلميح للمرشح الجمهوري بخسارة الانتخابات الرئاسية، اتهم ترامب خلال تصريحات من البيت الأبيض، الديمقراطيون برصد مئات الملايين من الدولارات ليفوزوا بولايات ولم ينجحوا في ذلك.

وتابع ترامب، "استطلاعات الرأي كانت مزيفة .. لم يسمح للمراقبين من الجمهوريين بالإشراف على الانتخابات".