شكرا لقرائتكم خبر عن التزامات على الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطية المرحلة الثانية لانتخابات النواب.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى الداخل يومى 7 و8 نوفمبرالجارى، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه 14 نوفمبر الجارى، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وتكون جولة الإعادة بالنسبة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر، وفى الداخل و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية فى موعد أقصاه 14 ديسمبر المقبل.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت، بالمرحلة الثانية، 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا يصوتون في 10292 لجنة فرعية، موزعة بـ 72 دائرة، لاختيار بـ 141 نائبًا "فرديا" من بين 2085 مرشحا، حيث يختار 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالي 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

و يرصد ”الخليج 365” ضوابط التغطية الإعلامية وعددا من الالتزامات يجب على الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات النواب الالتزام بها و هى كالاتى:

- عدم خلط الرأي بالخبر و عدم خلط الخبر الإعلان

- مراعاة الدقة في نقل المعلومات و عدم تجهيل مصادرها

- استعمال عناوين معبرة عن المتن

- عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية

- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال

- عدم اجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب و عدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه

- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح

- عدم نشر إعلانات مجانية او بمقابل للمترشح بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية

- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح

- عدم توجيه أسئلة ايحائية ذات تحيز واضح

- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف

- عدم قبول أي تبرعات او إعانات او مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من اى شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية