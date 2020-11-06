لأقل من ألفي صوت.. بايدن يقلص الفارق مع ترامب في جورجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
قلص المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الفارق بينه جو بايدن وبين الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى أقل من ألفي صوت في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات في الولاية.
ووفقا لخريطة بيانات صحيفة بوليتكو الأمريكية فإنه جرى فرز 99 بالمئة من الأصوات ويتبقى 1 بالمئة فقط، والذي يساوي وفقا لعدد المصوتين ما يقرب من 48 ألف صوت، وهو ما يمكن أن يغير نتيجة الولاية التي تتمتع ب 16 صوتا في المجمع الانتخابي.
وتقلص الفارق بين ترمب وبايد إلى 1755 صوتا في جورجيا .
كما تراجع تفوق ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى حوالي 50 ألف صوت وهو ما يمثل اقل من 1في المئة، إذ حصل ترامب على 49.9 % وبايدن على 48.9 %.
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