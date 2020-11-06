شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 145 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

صرح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 27,195 شخصا بزيادة 145 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بناء على الإحصاءات الواردة حتى منتصف ليل يوم أمس.

ومن بين الـ145 حالة الجديدة، كانت 117 حالة لانتقال العدوى محليا و28 حالة وافدة من القادمين من الخارج.