إثيوبيا تغلق المجال الجوي في مناطق الأقاليم الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الطيران المدني الإثيوبية، الجمعة، إغلاق المجال الجوي أمام الملاحة الجوية في فضاء مناطق الأقاليم الشمالية وخاصة إقليم تجراي
وأوضحت هيئة الطيران المدني الإثيوبية في بيان لها، إغلاق جميع أنواع الرحلات الدولية والمحلية التي تعبر المجال الجوي الإثيوبي الشمالي أمام أي خدمة طيران.
وأمس الخميس صادق البرلمان الإثيوبي، على إعلان حالة الطوارئ في إقليم تجراي شمالي البلاد.
ووافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة على إعلان حالة الطوارئ في الإقليم بعد مناقشة مشروع الإعلان الذي قدمه مجلس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وقال آبي أحمد، في بيان بثه التلفزيون الإثيوبي، الأربعاء، أنه تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر، وأن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي لإنقاذ البلاد والشعب.
وأضاف أن "الجبهة الشعبية لتحرير تجراي هاجمت معسكرا للدفاع الوطني، وحاولت احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا" بإقليم أمهرة شمال البلاد .
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