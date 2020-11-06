كندا تعتقل امرأة بتهمة قتل المعارض الإيراني مهدي أمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

ألقت شرطة تورنتو الكندية القبض على امرأة بتهمة قتل المعارض الإيراني ”مهدي أمين“، بحسب ما أفاد موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية.

وذكر الموقع في وقت متأخر من مساء الخميس، أن الشرطة الكندية في تورنتو اعتقلت ”كارمين آن غيسالتا، والتي تبلغ من العمر 27 عاماً، بتهمة قتل المعارض السياسي للنظام الإيراني مهدي أمين“، مشيرا إلى أن ”المعتقلة مثلت أمام المحكمة في اليوم نفسه“.

وتم العثور على جثة مهدي أمين في منزله في ماركام شمال مقاطعة تورونتو الكندية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن سيارته ربما تكون مسروقة.

وبينت الشرطة الكندية في تقرير جديد أنه تم العثور على سيارة أمين في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في تورونتو، واعتقلت كارمين آن غيسالتا يوم الأربعاء.

ويقول مسؤولو الشرطة إن ”المحققين لا يعتقدون أن الناشط السياسي المناهض للنظام الإيراني اغتيل بسبب آرائه السياسية؛ وأنهم لا يبحثون عن متهم آخر غير المرأة المحتجزة“، مشددين على أنه ”لا ينبغي أن يكون لدى الإيرانيين الكنديين مخاوف أمنية“.

ولم تذكر الشرطة الكندية ما إذا كانت كارمين آن غيسالتا والسيد أمين قد تعرفا على بعضهما البعض من قبل، لكنها طلبت من أي شخص لديه مزيد من المعلومات تقديمها لتوضيح القضية.

والمعارض الإيراني مهدي أمين، كان نشطًا في الفضاء الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة، وكذلك في بعض التجمعات السياسية المناهضة لطهران.

وفي الفترة التي اغتيل فيها مهدي أمين، أعلن حامد إسماعيليون، المتحدث باسم جمعية عوائل ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري مطلع يناير الماضي قرب طهران، وهو من سكان تورونتو أنه كذلك ”تلقى تهديدات بالقتل“.