شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور لتوعية الطلاب بمخاطر الزيادة السكانية باستراتيجية السكان 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الزيادة السكانية من أبرز وأهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير لما تمثله من خطورة على المجتمع المصرى، حيث تنعكس على نصيب الفرد من الناتج القومى، وتجعل نتائج المشروعات على الأرض يسير ببطء، ولهذا تم وضع استراتيجية للسكان من قبل الحكومة تحت مسمى "استراتيجية السكان 2030" لمعالجة هذا الأمر، وتعتمد على عدة محاور، وفيما يلى نستعرض كيف يكون للتوعية دور في هذا الشأن، والبداية تكون من خلال المدرسة، وتوعية الطلاب بهذه الأزمة التي تؤثر على المجتمع.

محور توعية الطلاب بأبعاد القضية السكانية في مصر، وذلك من خلال:

1.إعادة النظر في المناهج الدراسية، بحيث تتم إضافة معلومات التربية السكانية في المناهج الدراسية الأساسية في المراحل المختلفة كالدراسات الاجتماعية والعلوم والبيئة.

2.تدريب المدرسين على تدريس المعلومات الخاصة بقضايا السكان والتنمية، والعمل على إقناعهم بتأثير الزيادة السكانية على حياة المصريين، حتى يستطيعوا إقناع الطلاب بذلك، فتغيير قيم الطالب يبدأ بتغيير قيم المدرس.

3.تقييم تأثير المعلومات التي يتم تدريسها للطلبة عن قضايا السكان والتنمية على قيم وإدراك الطالب بهذه القضايا، وتطوير المناهج بما يعظم الاستفادة منها.

جدير بالذكر أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قال إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تولى اهتماماً خاصاً بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات الخدمية إلا أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم تلك الجهود المبذولة لذا نعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية بمختلف الطرق الممكنة مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطة السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لها وتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التى قد تقف حيال تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذى يتم تنفيذه بـ 5 محافظات الأعلى فى معدلات الانجاب والنمو السكانى من بينهم محافظة أسيوط وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.