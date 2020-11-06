شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تواجه زيادة قياسية بعدد الإصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبلغت الولايات المتحدة يوم الخميس عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل ما لا يقل عن 109658 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لإحصاء رويترز.

ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة عند إضافة بيانات كل مقاطعات كاليفورنيا.

وزادت عدد حالات الإصابة اليومية بأكثر من مئة ألف لمدة ثلاثة أيام من الأيام السبعة الأخيرة، ليضع الضغط على المستشفيات في عدة ولايات ويدفع الأسر لإعادة التفكير في خططها لقضاء عطلة عيد الشكر يوم 26 نوفمبر تشرين الثاني.