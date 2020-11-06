شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تواجه زيادة قياسية بعدد الإصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة عند إضافة بيانات كل مقاطعات كاليفورنيا.
وزادت عدد حالات الإصابة اليومية بأكثر من مئة ألف لمدة ثلاثة أيام من الأيام السبعة الأخيرة، ليضع الضغط على المستشفيات في عدة ولايات ويدفع الأسر لإعادة التفكير في خططها لقضاء عطلة عيد الشكر يوم 26 نوفمبر تشرين الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تواجه زيادة قياسية بعدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.