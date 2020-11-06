شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مصير خطابات اقتراع المصريين بالخارج بعد انتهاء تصويت المرحلة الثانية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي اليوم الجمعة عملية تلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وتستمر في ذلك حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للبلد محل الاعتماد وذلك للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي تشمل 13 محافظة. وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية وعلى مدار الساعة إجراءات تصويت المصريين في الخارج. ونرصد إليكم إجراءات الفرز مع نهاية يوم التصويت: 1.يقوم أعضاء اللجنة بفض محتويات كل صندوق وفض الأظراف التي بداخله. 2.وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقائمة ثم يفرغ كل منها فى محضر مستقل . 3.يثبت فيه عدد من أدلوا بأصواتهم والعدد الأصوات الباطلة والصحيحة . 4.وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة بتوقيع اللجنة. 5.ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية. 6.ثم تسلم إلى اللجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين فى الخارج . 7.لتتولى إعداد محاضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفرزى وآخر للقائمة . 8.وكذلك محضر فرز لكل دائرة. 9.لتحسم نتيجة تصويت المصريين بالخارج للنظام الفردى وآخر لنظام القائمة.

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف مصير خطابات اقتراع المصريين بالخارج بعد انتهاء تصويت المرحلة الثانية للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.