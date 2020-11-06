شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب تلك المحظورات خلال تصويتك فى انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابي لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، خلال يومي غدًا السبت والأحد 7 و8 نوفمبر.

وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصري

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة 30 مليون بطاقة اقتراع وكذا الأوراق الانتخابية الممثلة فى محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ونماذج الحفظ، حيث سيتم تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية تلك الأوراق خلال يومى الخميس والجمعة للبدء فى تسفيرهم إلى لجانهم.

ووفق قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، محظورات على الناخب عدم الحضور بها فى جمعية الاقتراع والتصويت بالانتخابات والتي يبدأ التصويت فيها بتمام الساعة التاسعة صباحا، ونرصد ما نص عليه القانون :

1.يحظر حضوره لمكان الاقتراع حاملاً سلاحًا حتى وإن كان مرخصًا

2.كما يمنع حضوره بذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية

3. أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات التي تعرض الأفراد أو المنشآت للخطر