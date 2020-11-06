غدًا.. وزير التنمية المحلية يتابع المرحلة الثانية لانتخابات النواب من مقر غرفة عمليات الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - يتفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غدًا السبت، غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة عملية التصويت بالمحافظات.

ويعقد وزير التنمية المحلية، لقاء صحفيا مع وسائل الإعلام خلال تفقده لغرفة العمليات التابعة للوزارة. وتنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بالنسبة للمصريين في الداخل السبت المقبل على مدار يومين تنتهي مساء الأحد وذلك بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية للانتخابات.

ومن المقرر، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بالنسبة للمصريين في الداخل السبت المقبل على مدار يومين تنتهي مساء الأحد وذلك بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية للانتخابات وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.